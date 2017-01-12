США ввели санкции против сирийской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. США ввели санкции против чиновников сирийского режима за использование химического оружия против собственных граждан, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, передает УНН.
Отмечается, что решение о введении санкций было принято после публикации выводов Общего механизма по расследованию (ООН и ОЗХО), согласно которому сирийский режим использовал промышленный хлор в качестве оружия против своих собственных граждан.
Также отмечается, санкции коснулись представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, а также ученых, которые связаны с сирийской программой вооружений массового уничтожения.
Санкционный список содержит имена 18 сирийских полковников и генералов.
Как сообщал УНН, Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии .