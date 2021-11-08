США введуть нові санкції в зв'язку з "недемократичними" виборами в Нікарагуа

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"Ми будемо продовжувати використовувати дипломатію, скоординовані дії з регіональними союзниками та партнерами, санкції та візові обмеження, якщо це доречно, щоб сприяти відповідальності тих, хто причетний до підтримки недемократичних дій уряду Ортеги-Мурільйо", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Деталі

Після закінчення голосування у неділю президент США Джо Байден назвав вибори "пантомімою".

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель не визнав результатів виборів в Нікарагуа.

"Даніель Ортега усунув будь-яку виборчу конкуренцію, що заслуговує на довіру, позбавивши нікарагуанський народ його права вільно обирати своїх представників", - заявив Боррель.

Сполучені Штати вже ввели санкції проти Ортеги, Мурільо та низки нікарагуанців із їхнього найближчого оточення через дії напередодні виборів у неділю.

Доповнення

Правлячий фронт та його союзники контролюють конгрес та всі урядові установи країни. Ортега, якому у четвер виповнюється 76 років, вперше обіймав посаду президента з 1985 по 1990 рік. Він повернувся до влади у 2007 році.

З червня влада Нікарагуа затримала сім потенційних претендентів на посаду президента, що практично забезпечило Ортезі та віце-президенту, його дружині Розаріо Мурільо, четвертий термін поспіль.

Від участі у гонці було усунуто основну опозиційну партію "Громадяни за свободу". Конкуренцію главі держави та його дружині, яка знову претендує на посаду віце-президента, склали п'ять маловідомих політиків.

Акція протесту з вимогою звільнити політичних в'язнів пройшла в сусідній Коста-Ріці, влада якої не має наміру визнавати підсумки виборів, і куди останніми місяцями тікають сотні жителів Нікарагуа. З 2018 року після масштабних протестів із Нікарагуа виїхали 100 тисяч людей.

У Нікарагуа не було допущено журналістів багатьох іноземних ЗМІ та незалежних спостерігачів.