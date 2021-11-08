Байден назвав вибори у Нікарагуа "пантомімою"

Цитата

“Те, що президент Нікарагуа Даніель Ортега та його дружина, віце-президент Росаріо Мурільйо, організували сьогодні, було пантомімою виборів, які не були ні вільними, ні справедливими, і, безумовно, не були демократичними”, — заявив він.

Деталі

Байден зазначив, що з травня в Нікарагуа під необґрунтованими приводами позбавили волі майже 40 опозиційних політиків, зокрема семеро потенційних кандидатів у президенти країни, а участь політичних партій була обмежена владою, що задовго до дня голосування “сфальсифікувало” його підсумки. На думку президента США, Ортега та Мурільйо давно перестали бути популярними серед жителів Нікарагуа, проте тепер вони втратили “демократичний мандат”.

“Сім’я Ортега і Мурільйо тепер править Нікарагуа як автократи, які нічим не відрізняються від родини Сомоса, з якою Ортега і сандиністи боролися чотири десятиліття тому”, — зазначив він.

Доповнення

У своїй заяві Байден закликав владу Нікарагуа “негайно і беззастережно” звільнити ув’язнених за політичними мотивами та відновити демократію. Поки це не зроблено, Вашингтон разом з іншими країнами планує “використовувати всі дипломатичні та економічні інструменти, які є в нашому розпорядженні”, щоб підтримати жителів Нікарагуа і притягнути до відповідальності владу країни, запевнив президент США.

Додамо

Вибори до Нікарагуа відбулися 7 листопада. Як зазначає Reuters, з Ортегою за пост президента країни конкурували сім кандидатів із невеликих лояльних партій. Міжнародні спостерігачі від Євросоюзу та Організації американських держав виявилися недопущеними до контролю за перебігом голосування.

Нагадаємо

Байден відкинув принцип “Америка насамперед”.