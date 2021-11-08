Байден назвал выборы в Никарагуа "пантомимой"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. США не считают парламентские и президентские выборы, состоявшиеся в Никарагуа, свободными или демократическими. Об этом заявил президент США Джо Байден, его заявление опубликовано на сайте Белого дома, передает УНН.
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“То, что президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо, организовали сегодня, было пантомимой выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и, безусловно, не были демократическими”, — заявил он.
Детали
Байден отметил, что с мая в Никарагуа под необоснованными предлогами лишили свободы почти 40 оппозиционных политиков, в том числе семеро потенциальных кандидатов в президенты страны, а участие политических партий была ограничена властью, что задолго до дня голосования “сфальсифицировали” его итоги. По мнению президента США, Ортега и Мурильо давно перестали быть популярными среди жителей Никарагуа, однако теперь они потеряли “демократический мандат”.
“Семья Ортега и Мурильо теперь правит Никарагуа как автократы, которые ничем не отличаются от семьи Сомоса, с которой Ортега и сандинисты боролись четыре десятилетия назад”, — отметил он.
Дополнение
В своем заявлении Байден призвал власти Никарагуа “немедленно и безоговорочно” освободить заключенных по политическим мотивам и восстановить демократию. Пока это не сделано, Вашингтон вместе с другими странами планирует “использовать все дипломатические и экономические инструменты, которые есть в нашем распоряжении”, чтобы поддержать жителей Никарагуа и привлечь к ответственности власти страны, заверил президент США.
Добавим
Выборы в Никарагуа состоялись 7 ноября. Как отмечает Reuters, с Ортегой за пост президента страны конкурировали семь кандидатов из небольших лояльных партий. Международные наблюдатели от Евросоюза и Организации американских государств оказались недопущенной к контролю за ходом голосования.
Напомним
Байден отверг принцип “Америка прежде всего”.