США введут новые санкции в связи с "недемократическими" выборами в Никарагуа

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"Мы будем продолжать использовать дипломатию, скоординированные действия с региональными союзниками и партнерами, санкции и визовые ограничения, если это уместно, чтобы способствовать ответственности тех, кто причастен к поддержке недемократических действий правительства Ортеги-Мурильо", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Детали

По окончанию голосования в воскресенье президент США Джо Байден назвал выборы "пантомимой".

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель не признал результатов выборов в Никарагуа.

"Даниэль Ортега устранил всю избирательную конкуренцию, что заслуживает доверия, лишив никарагуанский народ его права свободно выбирать своих представителей", - заявил Боррель.

Соединенные Штаты уже ввели санкции против Ортеги, Мурильо и ряда никарагуанцев из их ближайшего окружения из-за действий накануне выборов в воскресенье.

Дополнение

Правящий фронт и его союзники контролируют конгресс и все правительственные учреждения страны. Ортега, которому в четверг исполняется 76 лет, впервые занимал пост президента с 1985 по 1990 год. Он вернулся к власти в 2007 году.

С июня власти Никарагуа задержала семь потенциальных претендентов на пост президента, что практически обеспечило Ортеге и вице-президенту, его супруге Розарио Мурильо, четвертый срок подряд.

От участия в гонке была отстранена основная оппозиционная партия "Граждане за свободу". Конкуренцию главе государства и его жене, вновь претендующей на пост вице-президента, составили пять малоизвестных политиков.

Акция протеста с требованием освободить политических заключенных прошла в соседней Коста-Рике, власти которой не намерены признавать итоги выборов, и куда в последние месяцы бегут сотни жителей Никарагуа. С 2018 года после масштабных протестов из Никарагуа выехали 100 тысяч человек.

В Никарагуа не были допущены журналисты многих иностранных СМИ и независимые наблюдатели.