США введуть мита на ввезення деяких російських добрив

Деталі

Згідно з документом, розмір субсидії для "Уралхіму" - єдиного виробника нітриту натрію в росії становитиме 386,24%.

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“Якщо Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC - ред.) винесе остаточне позитивне рішення про відшкодування шкоди, ми маємо намір видати наказ про компенсаційне мито і, як і раніше, вимагати внесення готівкою розрахункових компенсаційних мит (...). Якщо ITC визначить, що матеріальних збитків або загрози матеріальних збитків не існує, цей розгляд буде припинено, а всі передбачувані мита, депоновані в результаті призупинення ліквідації, будуть відшкодовані або анульовані”, - повідомили у відомстві.

Розслідування щодо ввезення до США нітриту натрію з росії було розпочато на підставі клопотання Chemtrade Chemicals US, місцевого виробника цієї речовини.

Нагадаємо

“Уралхім”– російський виробник мінеральних добрив. Раніше він належав олігарху Дмитру Мазепіну, але після введення персональних санкцій з боку ЄС і США, Мазепін знизив свою частку в концерні нижче 50% і пішов з посади гендиректора.

Він продав 52% "Уралхіму" і у власності бізнесмена залишилося лише 48% компанії.

Новим CEO компанії призначили соратника Дмитра Коняєва, який раніше обіймав посаду голови ради директорів "Уралхіму". Раду очолив директор з правових питань "Уралхіму" (теж соратник Мазепіна) – Дмитро Татьянін. Обидва вони не потрапили до санкцій Євросоюзу.

При цьому, Коняєв досі є заступником генерального директора Міжнародної асоціації виробників добрив (IFA), гендиректор якої - Свейн Торе Холсетер заявив, що через санкції на росію та білорусь, у світі може наступити голод.