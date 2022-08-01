США введут пошлины на ввоз некоторых российских удобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Поставки нитрита натрия из россии наносят ущерб производителям этого удобрения в США. Об этом сообщается в отчете Министерства торговли Америки. Поэтому ранее согласованные пошлины на ввоз этих удобрений будут утверждены сроком на 5 лет, сообщает УНН.
Детали
Согласно документу, размер субсидии для "Уралхима" - единственного производителя нитрита натрия в рф будет составлять 386,24%.
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“Если Комиссия по международной торговле США (ITC - ред.) вынесет окончательное положительное решение о возмещении вреда, мы намерены издать приказ о компенсационных пошлинах и по-прежнему требовать внесения наличными расчетных компенсационных пошлин (...). Если ITC определит, что материального ущерба или угрозы материального ущерба не существует, это разбирательство будет прекращено, а все предполагаемые пошлины, депонированные в результате приостановки ликвидации, будут возмещены или аннулированы”, - сообщили в ведомстве.
Расследование относительно ввоза в США нитрита натрия из россии было начато на основании ходатайства Chemtrade Chemicals US, местного производителя этого вещества.
Напомним
“Уралхим”- российский производитель минеральных удобрений. Ранее он принадлежал олигарху Дмитрию Мазепину, но после введения персональных санкций со стороны ЕС и США, Мазепин снизил свою долю в концерне ниже 50% и ушел с поста гендиректора.
Он продал 52% "Уралхиму" и в собственности бизнесмена осталось только 48% компании.
Новым CEO компании назначили соратника Дмитрия Коняева, ранее занимавшего должность председателя совета директоров "Уралхима". Совет возглавил директор по правовым вопросам "Уралхима" (тоже соратник Мазепина) – Дмитрий Татьянин. Оба они не попали под санкции Евросоюза.
При этом, Коняев до сих пор является заместителем генерального директора Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), гендиректор которой - Свейн Торе Холсетер заявил, что из-за санкций на рф и беларусь, в мире может наступить голод.