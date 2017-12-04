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США відновлять співбесіди для видачі віз у регіонах Росії

США відновлять співбесіди для видачі віз у регіонах Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід для видачі віз. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Росії, передає УНН.

"11 грудня консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи в обмеженому обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також посольство США в Москві продовжить проводити співбесіди на імміграційні, диверсифікаційні і неімміграційні візи в обмеженому обсязі.

У посольстві в той же час відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств.

"Ми продовжуємо виконувати свою роботу зі значно скороченим кадровим складом, що неминуче передбачає скорочений обсяг візових послуг", - заявили в посольстві.

Як повідомляв УНН, 21 серпня США повідомили, що призупинять видачу неімміграційних віз в Росії на невизначений термін.

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