США відновлять співбесіди для видачі віз у регіонах Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід для видачі віз. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Росії, передає УНН.
"11 грудня консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи в обмеженому обсязі", - йдеться в повідомленні.
Також посольство США в Москві продовжить проводити співбесіди на імміграційні, диверсифікаційні і неімміграційні візи в обмеженому обсязі.
У посольстві в той же час відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств.
"Ми продовжуємо виконувати свою роботу зі значно скороченим кадровим складом, що неминуче передбачає скорочений обсяг візових послуг", - заявили в посольстві.
Як повідомляв УНН, 21 серпня США повідомили, що призупинять видачу неімміграційних віз в Росії на невизначений термін.