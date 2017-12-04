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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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США возобновлят собеседования для выдачи виз в регионах России

США возобновлят собеседования для выдачи виз в регионах России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований для выдачи виз. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в России, передает УНН.

"11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объёме", - говорится в сообщении.

Также посольство США в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.

В посольстве в то же время отметили, что не могут возобновить выдачу виз в том объеме, который был до решения РФ сократить численность персонала посольства США и трех консульств.

"Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объём визовых услуг", - заявили в посольстве.

Как сообщал УНН, 21 августа США сообщили, что приостановят выдачу неиммиграционных виз в России на неопреденный срок.

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