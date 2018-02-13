США витіснять Росію та Саудівську Аравію із лідерських позицій з видобутку нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. США до кінця року можуть стати лідерами з видобутку нафти, обігнавши Росію і Саудівську Аравію. Такий прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) міститься в лютневому звіті агентства, передає УНН.
“США за рахунок зростання сланцевого видобутку можуть обігнати найближчих конкурентів — Росію та Саудівську Аравію — і до кінця 2018 року стати лідером серед виробників”, — прогнозують в МЕА.
Експерти агентства в звіті звернули увагу на вплив угоди ОПЕК+ на зниження комерційних запасів нафти в світі.
“За рік надлишки запасів країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку знизилися в п’ять разів — з 264 млн барелів до 52 млн барелів станом на грудень. Здавалося б, результат угоди майже близький. Але це необов’язково так”, - уточнили в МЕА.
Аналітики акцентували увагу на тому, що всього за три місяці — з листопада по січень — видобуток нафти в США зріс на “колосальні 846 тис. барелів і може в недалекому майбутньому перевершити Саудівську Аравію. А до кінця цього року США можуть обігнати Росію і таким чином стати глобальним лідером у виробництві нафти”.
Відзначимо, МЕА також підвищило прогноз світового попиту на нафту в 2018 році на 100 тис. барелів на добу — до 99,2 млн барелів, при цьому, прогноз по зростанню попиту виріс до 1,4 млн барелів на добу.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що угода про імпорт природного газу з Румунії буде означати завершення “ери російської газової монополії” на угорському ринку.