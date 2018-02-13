США вытеснят Россию и Саудовскую Аравию с лидерских позиций по добыче нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. США к концу года могут стать лидерами по добыче нефти, обогнав Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию. Такой прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) содержится в февральском отчете агентства, передает УНН.
“США за счет роста сланцевой добычи могут обогнать ближайших конкурентов — Россию и Саудовскую Аравию — и к концу 2018 года стать лидером среди производителей”, — прогнозируют в МЭА.
Эксперты агентства в отчете обратили внимание на влиянии сделки ОПЕК+ на снижение коммерческих запасов нефти в мире.
“За год излишки запасов стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития снизились в пять раз — с 264 млн баррелей до 52 млн баррелей по состоянию на декабрь. Казалось бы, результат сделки почти близок. Но это необязательно так”, — уточнили в МЭА.
Аналитики акцентировали внимание на том, что всего за три месяца — с ноября по январь — добыча нефти в США выросла на “колоссальные 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию. А к концу этого года США могут обогнать Россию и таким образом стать глобальным лидером в производстве нефти”.
Отметим, МЭА также повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки — до 99,2 млн баррелей, при этом, прогноз по росту спроса вырос до 1,4 млн баррелей в сутки.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что соглашение об импорте природного газа из Румынии будет означать завершение “эры российской газовой монополии” на венгерском рынке.