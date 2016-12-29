США вишле із країни 35 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Влада США висилає з країни 35 російських дипломатів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника американської адміністрації, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, громадяни РФ будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциско протягом 72 годин.
Президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.
Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.