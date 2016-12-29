США вышлет из страны 35 российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, передает УНН.
По информации СМИ, граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.
Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.
Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.