США вимагатимуть негативні тести на Covid для мандрівників з Китаю

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Мандрівники, які прибувають безпосередньо з Китаю або перебували в країні за 10 днів до від'їзду до США, мають показати або негативний результат ПЛР, або тест на антиген, заявили в середу федеральні чиновники охорони здоров'я на умовах анонімності. Вимога поширюється на всіх пасажирів, незалежно від національності або статусу вакцинації, і набуде чинності 5 січня о 00:01 за нью-йоркським часом.

Пасажири, які мали позитивний результат тесту більш ніж за 10 днів до поїздки, можуть надати документи про одужання від Covid замість негативного результату тесту, заявили офіційні особи. Авіакомпанії мають підтвердити негативний результат тесту на Covid або документи про одужання до посадки на рейс до США. Вимога також поширюється на мандрівників із Гонконгу та Макао.

Центри США з контролю та профілактики захворювань також розширять свою програму вірусного геномного спостереження за мандрівниками на два додаткові аеропорти, довівши загальну кількість зразків, що збираються для секвенування, до семи. У програмі беруть участь пасажири, які здійснюють посадку на сотні рейсів як мінімум із 30 країн.

Додамо

Covid неухильно поширюється в Китаї з того часу, як уряд скасував політику суворого карантину та ізоляції інфікованих людей. За оцінками вищого органу охорони здоров'я китайського уряду, за один день минулого тижня майже 37 мільйонів людей могли бути заражені вірусом.