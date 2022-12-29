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США потребуют негативные тесты на Covid для путешественников из Китая

США потребуют негативные тесты на Covid для путешественников из Китая

Киев • УНН

 • 592633 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Соединенные Штаты потребуют негативные тесты на Covid от всех авиапассажиров из Китая, заявив, что Пекин не делится достаточной информацией о всплеске случаев заболевания коронавирусом, информирует УНН ссылаясь на Bloomberg.

Детали

Путешественники, прибывающие непосредственно из Китая или находившиеся в стране за 10 дней до отъезда в США, должны показать либо отрицательный результат ПЦР, либо тест на антиген, заявили в среду федеральные чиновники здравоохранения на условиях анонимности. Требование распространяется на всех пассажиров, независимо от национальности или статуса вакцинации, и вступит в силу 5 января в 00:01 по нью-йоркскому времени.

Пассажиры, получившие положительный результат теста более чем за 10 дней до поездки, могут предоставить документы о выздоровлении от Covid вместо отрицательного результата теста, заявили официальные лица. Авиакомпании должны подтвердить отрицательный результат теста на Covid или документы о выздоровлении до посадки на рейс в США. Требование также распространяется на путешественников из Гонконга и Макао.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний также расширят свою программу вирусного геномного наблюдения за путешественниками на два дополнительных аэропорта, доведя общее количество собираемых для секвенирования образцов до семи. В программе принимают участие пассажиры, совершающие посадку на сотни рейсов как минимум из 30 стран.

Добавим

Covid неуклонно распространяется в Китае с тех пор как правительство отменило политику строгого карантина и изоляции инфицированных людей. По оценкам высшего органа здравоохранения китайского правительства, за один день на прошлой неделе почти 37 миллионов человек могли быть заражены вирусом.

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