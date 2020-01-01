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США відправлять в Ірак 750 військових після нападу на посольство

США відправлять в Ірак 750 військових після нападу на посольство

Київ • УНН

 • 12962 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Сполучені Штати Америки відправлять в Ірак 750 військовослужбовців після нападу на американське посольство в Багдаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Пентагону Марка Еспера у Twitter.

За його словами, військові повинні прибути до Іраку найближчим часом.

"Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Це розгортання є належним і попередженням у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня) в Багдаді. США захищатимуть своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку після нападу протестувальників.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.

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