США відправлять в Ірак 750 військових після нападу на посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сполучені Штати Америки відправлять в Ірак 750 військовослужбовців після нападу на американське посольство в Багдаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Пентагону Марка Еспера у Twitter.
За його словами, військові повинні прибути до Іраку найближчим часом.
"Близько 750 солдатів будуть негайно розміщені в регіоні. Додаткові сили також готові до відправки в найближчі кілька днів. Це розгортання є належним і попередженням у відповідь на зростаючу загрозу американському персоналу і об'єктів, як це було сьогодні (31 грудня) в Багдаді. США захищатимуть своїх громадян і інтереси, де б ті не знаходилися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, США направили додаткові сили для захисту посольства в Іраку після нападу протестувальників.
Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Ірану, якщо що-небудь трапиться з посольством США в Іраку.