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США отправят в Ирак 750 военных после нападения на посольство

США отправят в Ирак 750 военных после нападения на посольство

Киев  •  УНН

 • 12961 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Соединенные Штаты Америки отправят в Ирак 750 военнослужащих после нападения на американское посольство в Багдаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Пентагона Марка Эспера в Twitter.

По его словам, военные должны прибыть в Ирак в ближайшее время.

"Около 750 солдат будут немедленно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Это развертывание является надлежащим и предупреждением в ответ на растущую угрозу американскому персонала и объектов, как это было сегодня (31 декабря) в Багдаде. США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились", - говорится в сообщении.

Напомним, США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке после нападения протестующих.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

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