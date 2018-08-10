США відповіли авіаударом на атаку талібів у центрі Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Озброєні бойовики "Талібану" вранці у п'ятницю пішли в атаку на місто Газні у центрі Афганістану, під час якої палили поліцейські контрольно-пропускні пункти, обстрілювали будинки і ділові райони і захопили контроль над частиною міста. На підтримку урядовим військам США відправили ударні вертольоти і безпілотники. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє Reuters, передає УНН.
Зазначено, що свідки повідомляють про тіла загиблих, які лежать на вулицях.
Начальник поліції Газні повідомив, що "Талібан" захопив кілька районів міста. Поки не зрозуміло, яка частина Газні перебуває під контролем уряду, відзначає видання.
У заяві військового штабу США у Кабулі йшлося, що бойові дії припинилися до 8:00 за місцевим часом, а афганські сили утримували свої позиції і підтримували контроль над усіма урядовими центрами.
"Американські сили надали повітряну підтримку (ударні вертольоти США) і здійснили один удар (безпілотником). Крім того, свою присутність продемонстрував літак США", - заявив представник сил США в Афганістані.
Нагадаємо, чотири людини загинули при підриві терориста-смертника у провінції Герат заході Афганістану.