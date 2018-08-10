США ответили авиаударом на атаку талибов в центре Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Вооруженные боевики "Талибана" утром в пятницу пошли в атаку на город Газни в центре Афганистана, во время которой жгли полицейские контрольно-пропускные пункты, обстреливали дома и деловые районы и захватили контроль над частью города. На поддержку правительственным войскам США отправили ударные вертолеты и беспилотники. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает Reuters, передает УНН.
Указано, что свидетели сообщают о телах погибших, которые лежат на улицах.
Начальник полиции Газни сообщил, что "Талибан" захватил несколько районов города. Пока не ясно, какая часть Газни находится под контролем правительства, отмечает издание.
В заявлении военного штаба США в Кабуле говорилось, что боевые действия прекратились к 8:00 по местному времени, а афганские силы удерживали свои позиции и поддерживали контроль над всеми правительственными центрами.
"Американские силы оказали воздушную поддержку (ударные вертолеты США) и провели один удар (беспилотником). Кроме того, свое присутствие продемонстрировал самолет США", - заявил представитель сил США в Афганистане.
Напомним, четыре человека погибли при подрыве террориста-смертника в провинции Герат западе Афганистана.