США ответили авиаударом на атаку талибов в центре Афганистана

Указано, что свидетели сообщают о телах погибших, которые лежат на улицах.

Начальник полиции Газни сообщил, что "Талибан" захватил несколько районов города. Пока не ясно, какая часть Газни находится под контролем правительства, отмечает издание.

В заявлении военного штаба США в Кабуле говорилось, что боевые действия прекратились к 8:00 по местному времени, а афганские силы удерживали свои позиции и поддерживали контроль над всеми правительственными центрами.

"Американские силы оказали воздушную поддержку (ударные вертолеты США) и провели один удар (беспилотником). Кроме того, свое присутствие продемонстрировал самолет США", - заявил представитель сил США в Афганистане.

Напомним, четыре человека погибли при подрыве террориста-смертника в провинции Герат западе Афганистана.