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США відкрили Гуайдо доступ до урядових рахунків Венесуели в американських банках

США відкрили Гуайдо доступ до урядових рахунків Венесуели в американських банках

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сполучені Штати відкрили доступ до частини активів уряду Венесуели в американських банках лідеру венесуельської опозиції Хуану Гуайдо. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, передає УНН.

"25 січня держсекретар Майкл Помпео підтвердив повноваження тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо на отримання та контроль над певною власністю на рахунках уряду Венесуели або Центрального банку Венесуели, що знаходяться у віданні Федерального резервного банку Нью-Йорка або будь-якого іншого застрахованого урядом банку США, відповідно до розділу 25B Закону про Федеральний резерв", - йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті вважають, що такий крок допоможе законному уряду Венесуели захистити відповідні активи на благо народу Венесуели.

"Ми закликаємо інші уряди визнати тимчасового президента Хуана Гуайдо і зробити аналогічні кроки для захисту майна Венесуели від подальшого злодійства з боку корумпованого режиму Мадуро", - наголосили в американському уряді.

Нагадаємо, 28 січня помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив, що Мінфін США вводить санкції відносно венесуельської нафтової компанії PDVSA і блокує активи компанії на 7 млрд доларів.

Нагадаємо, криза в Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

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