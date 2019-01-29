США открыли Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в американских банках
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Соединённые Штаты открыли доступ к части активов правительства Венесуэлы в американских банках лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передаёт УНН.
“25 января госсекретарь Майкл Помпео подтвердил полномочия временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на получение и контроль над определенной собственностью на счетах правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы, находящихся в ведении Федерального резервного банка Нью-Йорка или любого другого застрахованного правительством банка США, в соответствии с разделом 25B Закона о Федеральном резерве”, — говорится в сообщении.
В Госдепартаменте считают, что такой шаг поможет законному правительству Венесуэлы защитить соответствующие активы на благо народа Венесуэлы.
“Мы призываем другие правительства признать временного президента Хуана Гуайдо и предпринять аналогичные шаги для защиты имущества Венесуэлы от дальнейшего воровства с боку коррумпированного режима Мадуро”, — подчеркнули в американском правительстве.
Напомним, 28 января помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Минфин США вводит санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и блокируют активы компании на 7 млрд долларов.
Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.