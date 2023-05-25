США відхилили запит ВПС Таїланду щодо купівлі винищувачів F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У четвер військово-повітряні сили Таїланду повідомили, що Сполучені Штати Америки відмовилися продавати їм свої винищувачі F-35 через проблеми з підготовкою і технічними вимогами, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Сполучені Штати Америки відмовилися продавати винищувачі-невидимки F-35 Таїланду.
Раніше Таїланд виділив значні кошти на заміну своїх застарілих винищувачів F-5 і F-16. Попри це, продаж F-35 був відхилений через проблеми з підготовкою і технічними вимогами.
Проблеми з продажем винищувачів п'ятого покоління були обумовлені факторами, які включали часові обмеження, технічні вимоги та сумісність в обслуговуванні, і тому Сполучені Штати не змогли запропонувати їх продаж, заявив головнокомандувач ВПС Таїланду, маршал Прапас Сорнчаїді.
Замість цього, США запропонували Таїланду модернізовані моделі F-15 і F-16s, як швидшу і більш доступну альтернативу.
Доповнення
F-35 є одним з найсучасніших винищувачів у світі та вважається "чутливим об'єктом" експорту, який продається тільки найближчим союзникам США, до яких в Індо-Тихоокеанському регіоні відносяться Австралія, Японія, Південна Корея та Сінгапур.
Наразі Таїланд має 12 винищувачів JAS-39 Gripen шведської компанії Saab на додаток до моделей американського виробництва, багато з яких експлуатуються вже десятки років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коаліція винищувачів: США підтвердили підтримку зусиль з навчань українських пілотів