США отклонили запрос ВВС Таиланда о покупке истребителей F-35

Детали

Соединенные Штаты Америки отказались продавать истребители-невидимки F-35 Таиланду.

Ранее Таиланд выделил значительные средства на замену своих устаревших истребителей F-5 и F-16. Несмотря на это, продажа F-35 была отклонена из-за проблем с подготовкой и техническими требованиями.

Проблемы с продажей истребителей пятого поколения были обусловлены факторами, которые включали временные ограничения, технические требования и совместимость в обслуживании, и поэтому Соединенные Штаты не смогли предложить их продажу, заявил главнокомандующий ВВС Таиланда, маршал Прапас Сорнчаиди.

Вместо этого, США предложили Таиланду модернизированные модели F-15 и F-16s, как более быструю и более доступную альтернативу.

Дополнение

F-35 является одним из самых современных истребителей в мире и считается "чувствительным объектом" экспорта, который продается только ближайшим союзникам США, к которым в Индо-Тихоокеанском регионе относятся Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

В настоящее время Таиланд имеет 12 истребителей JAS-39 Gripen шведской компании Saab в дополнение к моделям американского производства, многие из которых эксплуатируются уже десятки лет.

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