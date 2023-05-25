США отклонили запрос ВВС Таиланда о покупке истребителей F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В четверг военно-воздушные силы Таиланда сообщили, что Соединенные Штаты Америки отказались продавать им свои истребители F-35 из-за проблем с подготовкой и техническими требованиями, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Соединенные Штаты Америки отказались продавать истребители-невидимки F-35 Таиланду.
Ранее Таиланд выделил значительные средства на замену своих устаревших истребителей F-5 и F-16. Несмотря на это, продажа F-35 была отклонена из-за проблем с подготовкой и техническими требованиями.
Проблемы с продажей истребителей пятого поколения были обусловлены факторами, которые включали временные ограничения, технические требования и совместимость в обслуживании, и поэтому Соединенные Штаты не смогли предложить их продажу, заявил главнокомандующий ВВС Таиланда, маршал Прапас Сорнчаиди.
Вместо этого, США предложили Таиланду модернизированные модели F-15 и F-16s, как более быструю и более доступную альтернативу.
Дополнение
F-35 является одним из самых современных истребителей в мире и считается "чувствительным объектом" экспорта, который продается только ближайшим союзникам США, к которым в Индо-Тихоокеанском регионе относятся Австралия, Япония, Южная Корея и Сингапур.
В настоящее время Таиланд имеет 12 истребителей JAS-39 Gripen шведской компании Saab в дополнение к моделям американского производства, многие из которых эксплуатируются уже десятки лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коалиция истребителей: США подтвердили поддержку усилий по учениям украинских пилотов