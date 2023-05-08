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США у вівторок виділять Україні довгострокову безпекову допомогу на 1,2 мільярда доларів - AP

США у вівторок виділять Україні довгострокову безпекову допомогу на 1,2 мільярда доларів - AP

Київ • УНН

 • 1012882 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. США у вівторок виділять Україні ще 1,2 мільярда доларів на довгострокову безпекову допомогу. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що США нададуть Україні ще 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення протиповітряної оборони, оскільки росія продовжує завдавати ударів по Україні безпілотниками та ракетами.

Очікується, що пакет допомоги буде оголошено у вівторок, і гроші будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.

Ініціатива допомоги фінансуватиме системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Як повідомляється, мова також йтиме про артилерію, ракети, допомогу в отриманні супутникових зображень і фінансування поточного технічного обслуговування та запасних частин для різноманітних систем. 

Так, включаючи цей пакет, США загалом надали Україні майже 37 мільярдів доларів військової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо

Норвегія виділила 378 мільйонів євро на підтримку України.

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