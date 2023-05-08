США во вторник выделят Украине долгосрочную помощь в сфере безопасности на 1,2 миллиарда долларов - AP

Детали

Отмечается, что США предоставят Украине еще 1,2 миллиарда долларов долгосрочной военной помощи для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны, поскольку россия продолжает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами.

Ожидается, что пакет помощи будет объявлен во вторник, и деньги будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, эти деньги должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей безопасности Украины.

Инициатива помощи будет финансировать системы противовоздушной обороны HAWK, боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Как сообщается, речь также пойдет об артиллерии, ракетах, помощи в получении спутниковых изображений и финансировании текущего технического обслуживания и запасных частей для различных систем.

Так, включая этот пакет, США в целом предоставили Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Напомним

Норвегия выделила 378 миллионов евро на поддержку Украины.