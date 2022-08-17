США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці – Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. США виділять Всесвітній продовольчій програмі 68 мільйонів доларів на закупівлю української пшениці, щоб розв'язати у світі гостру продовольчу кризу. Про це у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає УНН.
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"Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці, щоб розв'язати гостру світову продовольчу кризу. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", – написав Блінкен.
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