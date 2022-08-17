США виділять 68 млн доларів на закупівлю української пшениці – Блінкен

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"Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці, щоб розв'язати гостру світову продовольчу кризу. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", – написав Блінкен.

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Сьогодні з портів Одеса та Чорноморськ вийшло чотири судна з насінням соняшнику і соняшниковою олією.