США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы – Блинкен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. США выделят Всемирной продовольственной программе 68 миллионов долларов на закупку украинской пшеницы, чтобы решить острый продовольственный кризис в мире. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.
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"Соединенные Штаты внесут 68 миллионов долларов во Всемирную продовольственную программу для закупки украинской пшеницы, чтобы разрешить острый мировой продовольственный кризис. Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру", – написал Блинкен.
Напомним
Сегодня из портов Одесса и Черноморск вышло четыре судна с семенами подсолнечника и подсолнечным маслом.