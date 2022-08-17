США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы – Блинкен

Цитата

"Соединенные Штаты внесут 68 миллионов долларов во Всемирную продовольственную программу для закупки украинской пшеницы, чтобы разрешить острый мировой продовольственный кризис. Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру", – написал Блинкен.

Напомним

Сегодня из портов Одесса и Черноморск вышло четыре судна с семенами подсолнечника и подсолнечным маслом.