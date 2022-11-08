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США виділять 25 млн доларів для підтримки вразливого населення в Україні взимку

США виділять 25 млн доларів для підтримки вразливого населення в Україні взимку

Київ • УНН

 • 254479 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу оголосила про виділення 25 млн доларів допомоги для підтримки вразливого населення в Україні взимку, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансують USAID, щоб переконатися, що в людей є їжа, прихисток, тепло цієї зими. Там я мала честь оголосити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливого населення в Україні під час важкої зими. Ці нові кошти поширяться на наше планування та допомогу для близько 75 тисяч господарств, які постраждали найбільше”, – заявила вона.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з членом Кабінету Президента США, Постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.

Під час візиту до Києва Лінда Томас-Грінфілд також поспілкувалася з українськими фермерами. Після зустрічі вона повідомила, що "відчула почуття розпачу".

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