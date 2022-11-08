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США выделят 25 млн долларов для поддержки уязвимого населения в Украине зимой

США выделят 25 млн долларов для поддержки уязвимого населения в Украине зимой

Киев • УНН

 • 254476 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге объявила о выделении 25 млн долларов помощи для поддержки уязвимого населения в Украине зимой, передает УНН.

Цитата

“Сегодня я посетила центр для перемещенных лиц, который частично финансируют USAID, чтобы убедиться, что у людей есть еда, убежище, тепло этой зимой. Там у меня была честь объявить о дополнительных 25 млн долларов от USAID в поддержку уязвимого населения в Украине во время тяжелой зимы. Эти новые средства распространятся на наше планирование и помощь около 75 тысяч хозяйств, которые пострадали больше всего”, – заявила она.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с членом Кабинета Президента США, Постоянной представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Во время визита в Киев Линда Томас-Гринфилд также пообщалась с украинскими фермерами. После встречи она сообщила, что "испытала чувство отчаяния".

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