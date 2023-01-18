США в Радбезі ООН: росія сподівається втягнути Україну в заморожений конфлікт

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Він сказав, що "росія сподівається втягнути Україну в заморожений конфлікт, закріпити свої завоювання, відпочити та переоснастити свої сили, щоб потім знову атакувати, поки не будуть досягнуті реваншистські цілі путіна”.

Міллс додав, що мета кремля залишилася незмінною.

"Усі ми були свідками російського сценарію — сіяти смерть і руїни в Україні, заморожувати й морити голодом її народ, виганяти людей із дому до Європи та світу. А потім підвищити видатки на енергію, їжу та інші побутові витрати та відвернути увагу міжнародної спільноти дезінформацією, як-от під час сьогоднішньої марнотратної зустрічі“,- сказав він.

Міллс також закликав росію “припинити її жорстоку, неспровоковану війну проти України та порушення міжнародного права, включно зі Статутом ООН”.

Нагадаємо

Постійний представник росії в ООН василь небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що російська ракета Х-22, яка влучила у будинок в Дніпрі, нібито була збита силами ППО України.