США в Совбезе ООН: россия надеется втянуть Украину в замороженный конфликт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при Организации посол Ричард Миллс заявил, что цель россии в ее войне против Украины остается неизменной – подчинить суверенное государство и завоевать контроль над ним. Для этого кремль хочет заморозить конфликт, чтобы восстановить силы и снова наступать, передает УНН.
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Он сказал, что "россия надеется втянуть Украину в замороженный конфликт, закрепить свои завоевания, отдохнуть и переоснастить свои силы, чтобы затем снова атаковать, пока не будут достигнуты реваншистские цели путина”.
Миллс добавил, что цель кремля осталась неизменной.
"Все мы были свидетелями российского сценария — сеять смерть и руины в Украине, замораживать и морить голодом её народ, изгонять людей из дома в Европу и мир. А затем повысить расходы на энергию, еду и другие бытовые расходы и отвлечь внимание международного сообщества дезинформацией, как во время сегодняшней расточительной встречи“, - сказал он.
Миллс также призвал россию “прекратить её жестокую, неспровоцированную войну против Украины и нарушение международного права, включая Устав ООН”.
Напомним
Постоянный представитель россии в ООН василий небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, которая попала в дом в Днепре, якобы была сбита силами ПВО Украины.