США в Совбезе ООН: россия надеется втянуть Украину в замороженный конфликт

Детали

Он сказал, что "россия надеется втянуть Украину в замороженный конфликт, закрепить свои завоевания, отдохнуть и переоснастить свои силы, чтобы затем снова атаковать, пока не будут достигнуты реваншистские цели путина”.

Миллс добавил, что цель кремля осталась неизменной.

"Все мы были свидетелями российского сценария — сеять смерть и руины в Украине, замораживать и морить голодом её народ, изгонять людей из дома в Европу и мир. А затем повысить расходы на энергию, еду и другие бытовые расходы и отвлечь внимание международного сообщества дезинформацией, как во время сегодняшней расточительной встречи“, - сказал он.

Миллс также призвал россию “прекратить её жестокую, неспровоцированную войну против Украины и нарушение международного права, включая Устав ООН”.

Напомним

Постоянный представитель россии в ООН василий небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что российская ракета Х-22, которая попала в дом в Днепре, якобы была сбита силами ПВО Украины.