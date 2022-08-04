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США та ЄС стурбовані конфліктом у Нагірному Карабасі: закликали до зниження напруженості

США та ЄС стурбовані конфліктом у Нагірному Карабасі: закликали до зниження напруженості

Київ • УНН

 • 112820 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. США та Європейський Союз висловили стурбованість щодо загострення конфлікту у Нагірному Карабасі і закликали до зниження напруженості та переговорів. Про це УНН пише із посиланням на заяву представника Держдепу США Неда Прайса та речника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітера Стано.

Деталі

“США глибоко стурбовані повідомленнями про інтенсивні бої в районі Нагірного Карабаху, про поранених та загиблих. Ми закликаємо негайно вжити заходів щодо зниження напруженості та запобігання ескалації”, – ідеться у заяві Неда Прайса.

Євросоюз зі свого боку також закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабасі та повернення сторін до переговорів.

"Європейський Союз закликає до негайного припинення бойових дій, які розгорнулися між азербайджанськими та вірменськими силами навколо Лачинського коридору та інших місць вздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до людських жертв та поранених", – ідеться у заяві Пітера Стано.

Він зазначив, що дуже важливо знизити напруженість, повністю дотримуватися режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів для пошуку рішень.

Додамо

Загострення ситуації у Нагірному Карабасі розпочалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.

Як повідомляли раніше, підрозділи регулярної армії Вірменії вийдуть із Нагірного Карабаху у вересні.

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