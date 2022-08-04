США и ЕС обеспокоены конфликтом в Нагорном Карабахе: призвали к снижению напряженности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. США и Европейский Союз выразили обеспокоенность по поводу обострения конфликта в Нагорном Карабахе и призвали к снижению напряженности и переговорам. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса и спикера ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питера Стано.
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“США глубоко обеспокоены сообщениями об интенсивных боях в районе Нагорного Карабаха, о раненых и погибших. Мы призываем немедленно принять меры по снижению напряженности и предотвращению эскалации”, – говорится в заявлении Неда Прайса.
Евросоюз со своей стороны также призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению сторон к переговорам.
"Европейский Союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, которые развернулись между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии столкновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к человеческим жертвам и раненым", – говорится в заявлении Питера Стано.
Он отметил, что очень важно снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска решений.
Добавим
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 1 августа. По данным непризнанной республики, азербайджанские подразделения попытались пересечь линию столкновения из северной и северо-западной приграничной зоны.
Как сообщали ранее, подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре.