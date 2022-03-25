США та ЄС оголосили план зменшення залежності Європи від російських енергоносіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Джо Байден і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про співпрацю, щоб зменшити залежність Європи від російського газу і нафти. Рішення ухвалили на тлі нападу росії на Україну, повідомляє УНН з посиланням на спільну заяву лідерів.
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“Завдяки Спільній європейській дії щодо доступнішої, безпечної та сталої енергії (REPowerEU) ЄС підтвердив свою мету досягти незалежності від російського викопного палива задовго до кінця десятиліття, замінивши їх стабільними, доступними, надійними та чистими енергетичними ресурсами для громадян та бізнесу ЄС”, - йдеться у спільній заяві.
Деталі
США забезпечать щонайменше 15 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ) для ринку ЄС у 2022 році з очікуваним збільшенням у майбутньому.
У межах співпраці створять робочу групу, що займатиметься питаннями зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС, а також підготовкою країн до наступної зими. Її очолюватимуть представник Білого дому та представник президента Єврокомісії.
Окрім того, одними з цілей робочої групи є диверсифікувати поставки СПГ відповідно до кліматичних цілей та зменшити загальний попит на природний газ.
Доповнення
Єврокомісія підвищує глобальну продовольчу безпеку, а також вживає заходів, щоб допомогти Україні прогодувати своїх громадян.