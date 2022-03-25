США и ЕС объявили план уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о сотрудничестве, чтобы уменьшить зависимость Европы от российского газа и нефти. Решение приняли на фоне нападения россии на Украину, сообщает УНН со ссылкой на совместное заявление лидеров.
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“Благодаря Совместному европейскому действию в отношении более доступной, безопасной и устойчивой энергии (REPowerEU) ЕС подтвердил свою цель достичь независимости от российского ископаемого топлива задолго до конца десятилетия, заменив их стабильными, доступными, надежными и чистыми энергетическими ресурсами для граждан и бизнеса ЕС”, - говорится в совместном заявлении.
Детали
США обеспечат не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) для рынка ЕС в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем.
В рамках сотрудничества создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС, а также подготовкой стран к следующей зиме. Ее будут возглавлять представитель Белого дома и представитель президента Еврокомиссии.
Кроме того, одними из целей рабочей группы является диверсифицировать поставки СПГ в соответствии с изменением целей и уменьшить общий спрос на природный газ.
Дополнение
Еврокомиссия повышает глобальную продовольственную безопасность, а также принимает меры, чтобы помочь Украине прокормить своих граждан.