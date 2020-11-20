США та Україна підписали заяву про спільну боротьбу з контрабандою ядерних матеріалів

“Сполучені Штати Америки і Україна знову заявили про свої зобов’язання щодо боротьби з контрабандою ядерних матеріалів. Представники національної Агенції з ядерної безпеки (NNSA) і адміністрації Державної прикордонної служби України нещодавно підписали спільну заяву, яка підтверджує зобов’язання обох країн до співпраці у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники підписали спільну заяву віртуально у минулому місяці, підтверджуючи зобов’язання обох країн до продовження існуючих зусиль і посилення підтримки для запобігання контрабанді ядерних матеріалів уздовж державного кордону.

За словами Брента Парка, співробітництво дозволить бути готовими до протидії виникаючим загрозам XXI століття.

Вказано, що співробітництво між NNSA і Держприкордонслужбою України у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів почалось у 2005 році і включає:

- Установки систем радіаційного контролю у близько 90 міжнародних пунктах пропуску через державний кордон, аеропортах і портах в межах України;

- Оснащення системами радіаційного контролю внутрішніх контрольно-пропускних пунктів на межі з окупованими і контрольованими Росією територіями в АР Крим та окремих районів Донецької і Луганської областей;

- Польове розгортання 14 мобільних систем радіаційного виявлення;

- Забезпечення спеціалізованого навчання для офіцерів правоохоронних органів, що орієнтується на протидії контрабанді ядерних матеріалів;

- Обслуговування систем і обладнання радіаційного контролю у належному стані.

Повідомляється, що співробітництво між NNSA і адміністрацією Державної прикордонної служби України було також зорієнтоване на посилення глобальних зусиль у протидії контрабанді ядерних матеріалів, а саме:

- Сприяння проведенню міжнародних навчальних заходів з питань боротьби з контрабандою ядерних матеріалів;

- Участь в обміні кращими практиками.

Нагадаємо, 21 вересня 2020 року на полях 64-ої Генеральної конференції МАГАТЕ відбулися українсько-американські консультації, присвячені спільній протидії контрабанді ядерних матеріалів. У ході зустрічі представники Адміністрації державної прикордонної служби та Міністерства енергетики США домовилися про підписання спільної заяви з нагоди 15-річчя двосторонньої співпраці у сфері протидії контрабанді ядерних матеріалів.