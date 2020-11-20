США та Україна підписали заяву про спільну боротьбу з контрабандою ядерних матеріалів

ukru
Ексклюзив
08:45 • 22797 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 53775 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 103193 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 107615 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115174 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118573 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105898 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112903 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91984 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102516 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
4 м/с
72 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 41890 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 79765 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 102467 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 106038 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 77920 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 103203 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 24929 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108674 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331574 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 264432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 8199 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 94821 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117713 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117684 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114200 перегляди
Актуальне
США та Україна підписали заяву про спільну боротьбу з контрабандою ядерних матеріалів

США та Україна підписали заяву про спільну боротьбу з контрабандою ядерних матеріалів

Київ • УНН

 • 12285 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки і Україна підписали заяву щодо співпраці у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Сполучені Штати Америки і Україна знову заявили про свої зобов’язання щодо боротьби з контрабандою ядерних матеріалів. Представники національної Агенції з ядерної безпеки (NNSA) і адміністрації Державної прикордонної служби України нещодавно підписали спільну заяву, яка підтверджує зобов’язання обох країн до співпраці у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники підписали спільну заяву віртуально у минулому місяці, підтверджуючи зобов’язання обох країн до продовження існуючих зусиль і посилення підтримки для запобігання контрабанді ядерних матеріалів уздовж державного кордону.

За словами Брента Парка, співробітництво дозволить бути готовими до протидії виникаючим загрозам XXI століття.

Вказано, що співробітництво між NNSA і Держприкордонслужбою України у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів почалось у 2005 році і включає:

- Установки систем радіаційного контролю у близько 90 міжнародних пунктах пропуску через державний кордон, аеропортах і портах в межах України;

- Оснащення системами радіаційного контролю внутрішніх контрольно-пропускних пунктів на межі з окупованими і контрольованими Росією територіями в АР Крим та окремих районів Донецької і Луганської областей;

- Польове розгортання 14 мобільних систем радіаційного виявлення;

- Забезпечення спеціалізованого навчання для офіцерів правоохоронних органів, що орієнтується на протидії контрабанді ядерних матеріалів;

- Обслуговування систем і обладнання радіаційного контролю у належному стані.

Повідомляється, що співробітництво між NNSA і адміністрацією Державної прикордонної служби України було також зорієнтоване на посилення глобальних зусиль у протидії контрабанді ядерних матеріалів, а саме:

- Сприяння проведенню міжнародних навчальних заходів з питань боротьби з контрабандою ядерних матеріалів;

- Участь в обміні кращими практиками.

Нагадаємо, 21 вересня 2020 року на полях 64-ої Генеральної конференції МАГАТЕ відбулися українсько-американські консультації, присвячені спільній протидії контрабанді ядерних матеріалів. У ході зустрічі представники Адміністрації державної прикордонної служби та Міністерства енергетики США домовилися про підписання спільної заяви з нагоди 15-річчя двосторонньої співпраці у сфері протидії контрабанді ядерних матеріалів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92