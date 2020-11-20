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США и Украина подписали заявление о совместной борьбе с контрабандой ядерных материалов

США и Украина подписали заявление о совместной борьбе с контрабандой ядерных материалов

Киев  •  УНН

 • 12281 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки и Украина подписали заявление о сотрудничестве в борьбе с контрабандой ядерных материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Соединенные Штаты Америки и Украина вновь заявили о своих обязательствах по борьбе с контрабандой ядерных материалов. Представители национального Агентства по ядерной безопасности (NNSA) и администрации Государственной пограничной службы Украины недавно подписали совместное заявление, подтверждающее обязательства обеих стран к сотрудничеству в борьбе с контрабандой ядерных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники подписали совместное заявление виртуально в прошлом месяце, подтверждая обязательства обеих стран к продолжению существующих усилий и усиление поддержки для предотвращения контрабанды ядерных материалов вдоль государственной границы.

По словам Брента Парка, сотрудничество позволит быть готовыми к противодействию возникающим угрозам XXI века.

Указано, что сотрудничество между NNSA и Госпогранслужбой Украины в борьбе с контрабандой ядерных материалов началось в 2005 году и включает:

- Установки систем радиационного контроля в около 90 международных пунктах пропуска через государственную границу, аэропортах и портах в пределах Украины;

- Оснащение системами радиационного контроля внутренних контрольно-пропускных пунктов на границе с оккупированными и контролируемыми Россией территориями в АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- Полевое развертывание 14 мобильных систем радиационного обнаружения;

- Обеспечение специализированного обучения для офицеров правоохранительных органов, ориентируещееся на противодействии контрабанде ядерных материалов;

- Обслуживание систем и оборудования радиационного контроля в надлежащем состоянии.

Сообщается, что сотрудничество между NNSA и администрацией Государственной пограничной службы Украины было также ориентировано на усиление глобальных усилий в противодействии контрабанде ядерных материалов, а именно:

- Содействие проведению международных учебных мероприятий по борьбе с контрабандой ядерных материалов;

- Участие в обмене лучшими практиками.

Напомним, 21 сентября 2020 года на полях 64-ой Генеральной конференции МАГАТЭ состоялись украинские-американские консультации, посвященные совместному противодействию контрабанде ядерных материалов. В ходе встречи представители Администрации государственной пограничной службы и Министерства энергетики США договорились о подписании совместного заявления по случаю 15-летия двустороннего сотрудничества в сфере противодействия контрабанде ядерных материалов.

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