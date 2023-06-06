США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 10773 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 16989 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 31775 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 31819 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 72554 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 57726 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 55884 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118046 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182706 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 208800 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 44958 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 26639 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 24645 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 15879 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 52791 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 31775 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 53117 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 72554 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 208800 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 259753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10425 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10449 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23543 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28180 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43970 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості

Київ • УНН

 • 290836 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Сполучені Штати та Індія узгодили дорожню карту військово-промислового співробітництва, оскільки Нью-Делі прагне зменшити свою залежність від основного постачальника зброї росії в умовах напруженості з Китаєм, повідомляє AFP, пише УНН.

США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості

Цитата 

"Ми розробили нову амбітну дорожню карту для оборонно-промислового співробітництва, яка швидко відстежуватиме високопріоритетні проєкт спільного розвитку та спільного виробництва", — сказав міністр оборони США Ллойд Остін, завершуючи нічний візит до Нью-Делі.

Деталі 

Аналітики попередили, що такі обіцянки мають бути підкріплені конкретними діями.

москва та Нью-Делі були союзниками протягом десятиліть, причому росія безумовно є найбільшим постачальником зброї для Індії.

Угода прискорить технологічне співробітництво та спільне виробництво в таких сферах, як системи повітряного бою та наземної мобільності, “підводна область”, а також розвідка, спостереження та розвідка, повідомило Міністерство оборони США.

Ініціатива "має на меті змінити парадигму співпраці між оборонними секторами США та Індії", - йдеться в повідомленні, і "може надати Індії доступ до передових технологій і підтримати плани індійської оборонної модернізації".

Доповнення 

Зараз Індія, яка не засудила росію за її вторгнення в Україну, прагне диверсифікуватися  як шляхом розширення джерел імпорту, так і нарощування внутрішнього виробництва.

Західні країни, включаючи Сполучені Штати та Францію, ведуть переговори про багатомільярдні контракти, і дипломати кажуть, що Індія надає високого пріоритету передачі технологій у рамках будь-якої угоди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61