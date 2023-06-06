США та Індія погодили план співпраці в оборонній промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Сполучені Штати та Індія узгодили дорожню карту військово-промислового співробітництва, оскільки Нью-Делі прагне зменшити свою залежність від основного постачальника зброї росії в умовах напруженості з Китаєм, повідомляє AFP, пише УНН.
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"Ми розробили нову амбітну дорожню карту для оборонно-промислового співробітництва, яка швидко відстежуватиме високопріоритетні проєкт спільного розвитку та спільного виробництва", — сказав міністр оборони США Ллойд Остін, завершуючи нічний візит до Нью-Делі.
Деталі
Аналітики попередили, що такі обіцянки мають бути підкріплені конкретними діями.
москва та Нью-Делі були союзниками протягом десятиліть, причому росія безумовно є найбільшим постачальником зброї для Індії.
Угода прискорить технологічне співробітництво та спільне виробництво в таких сферах, як системи повітряного бою та наземної мобільності, “підводна область”, а також розвідка, спостереження та розвідка, повідомило Міністерство оборони США.
Ініціатива "має на меті змінити парадигму співпраці між оборонними секторами США та Індії", - йдеться в повідомленні, і "може надати Індії доступ до передових технологій і підтримати плани індійської оборонної модернізації".
Доповнення
Зараз Індія, яка не засудила росію за її вторгнення в Україну, прагне диверсифікуватися як шляхом розширення джерел імпорту, так і нарощування внутрішнього виробництва.
Західні країни, включаючи Сполучені Штати та Францію, ведуть переговори про багатомільярдні контракти, і дипломати кажуть, що Індія надає високого пріоритету передачі технологій у рамках будь-якої угоди.