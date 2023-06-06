США и Индия согласовали план сотрудничества в оборонной промышленности

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"Мы разработали новую амбициозную дорожную карту для оборонно-промышленного сотрудничества, которая будет быстро отслеживать высокоприоритетные проекты совместного развития и совместного производства", — сказал министр обороны США Ллойд Остин, завершая ночной визит в Нью-Дели.

Детали

Аналитики предупредили, что такие обещания должны быть подкреплены конкретными действиями.

москва и Нью-Дели были союзниками на протяжении десятилетий, причем россия безусловно является крупнейшим поставщиком оружия для Индии.

Соглашение ускорит технологическое сотрудничество и совместное производство в таких областях, как системы воздушного боя и наземной мобильности, “подводная область”, а также разведка, наблюдение и разведка, сообщило Министерство обороны США.

Инициатива "имеет целью изменить парадигму сотрудничества между оборонными секторами США и Индии", - говорится в сообщении, и "может предоставить Индии доступ к передовым технологиям и поддержать планы индийской оборонной модернизации".

Дополнение

Сейчас Индия, которая не осудила россию за ее вторжение в Украину, стремится диверсифицироваться как путем расширения источников импорта, так и наращивания внутреннего производства.

Западные страны, включая Соединенные Штаты и Францию, ведут переговоры о многомиллиардных контрактах, и дипломаты говорят, что Индия придает высокий приоритет передаче технологий в рамках любой сделки.