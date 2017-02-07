США та Британію слід включити до "нормандської четвірки" - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Народний депутат, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак пропонує включити США та Велику Британію до складу "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ). Про це він заявив, виступаючи під час пленарного засідання ВР, передає кореспондент УНН.
"Слід включити до "нормандської четвірки" США та Велику Британію", - вважає депутат.
М.Бурбак також наполягає на необхідності схвалення плану повернення Криму та Донбасу.
Раніше заступник голови АП К.Єлісєєв повідомив, що П.Порошенко обговорював з А.Меркель можливість залучення США до "нормандського формату".