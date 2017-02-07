США и Британию следует включить в "нормандскую четверку" - нардеп

"Следует включить в "нормандскую четверку" США и Великобританию", - считает депутат.

М.Бурбак также настаивает на необходимости принятия плана возвращения Крыма и Донбасса.

Ранее заместитель главы АП К.Елисеев сообщил, что П.Порошенко обсуждал с А.Меркель возможность привлечения США к "нормандскому формату".