США и Британию следует включить в "нормандскую четверку" - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Народный депутат, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предлагает включить США и Великобританию в состав "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ). Об этом он заявил, выступая во время пленарного заседания ВР, передает корреспондент УНН.
"Следует включить в "нормандскую четверку" США и Великобританию", - считает депутат.
М.Бурбак также настаивает на необходимости принятия плана возвращения Крыма и Донбасса.
Ранее заместитель главы АП К.Елисеев сообщил, что П.Порошенко обсуждал с А.Меркель возможность привлечения США к "нормандскому формату".