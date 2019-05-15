США стурбовані продовженням арешту у РФ всіх затриманих після обшуків кримських татар

"Ми глибоко стурбовані продовженням політичного переслідування Росією 25 кримських татар, безпідставно затриманих 27 березня. Повна відсутність прозорості судових слухань їхніх справ неприпустима. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у вівторок Російські суди продовжили арешт усім кримським татарам, затриманим після масових обшуків 27 березня.

У посольстві також висловили стурбованість щодо стану здоров’я українського політв'язня Володимира Балуха.

"Ми закликаємо Росію надати терміново необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі", - наголосили дипломати.

Як повідомляв УНН, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров'я політв'язня Балуха погіршився, його утримують в жахливих умовах на воді та хлібі.

Ми закликаємо Росію надати терміново необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі.