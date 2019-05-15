США обеспокоены продолжением ареста в РФ всех задержанных после обысков крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В США обеспокоены продолжением ареста всем 25 крымским татарам, задержанным после массовых обысков 27 марта. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter, передает УНН.
"Мы глубоко обеспокоены продолжением политического преследования Россией 25 крымских татар, безосновательно задержанных 27 марта. Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дела недопустимо. Мы призываем Россию немедленно освободить всех политических заключенных", - говорится в сообщении.
Отметим, во вторник Российские суды продлили арест всем крымским татарам, задержанным после массовых обысков 27 марта.
В посольстве также выразили обеспокоенность относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха.
"Мы призываем Россию предоставить срочно необходимую медицинскую помощь политзаключенному Владимиру Балуху, состояние здоровья которого стало тяжелым после того, как его поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе", - отметили дипломаты.
Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья политзаключенного Балуха ухудшилось, его удерживают в ужасных условиях на воде и хлебе.
Мы призываем Россию предоставить срочно необходимую медицинскую помощь политзаключенному Владимиру гляделки, состояние здоровья которого стал тяжелым после того, как его поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 мая 2019