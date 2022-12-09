США стежать за космічною діяльністю Китаю щодо потенційних ризиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. США уважно стежать за діяльністю Китаю, яка потенційно загрожує американським активам у космосі, заявив у п'ятницю голова військового управління США у космосі. Про це інформує УНН з посиланням на AP.
Китай у 2003 році став третьою державою, яка самостійно відправила астронавта на орбіту після колишнього Радянського Союзу та США. З того часу його програма неухильно розвивалася.
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"Пекін вважає, що космос є дуже важливою частиною не тільки їхнього економічного глобального середовища, а й військового середовища, тому ми продовжуємо дуже уважно стежити за тим, як вони продовжують нарощувати можливості", - заявив командувач Космічним командуванням США генерал армії Джеймс Дікінсон.
"Китай продовжує нарощувати можливості, які, відверто кажучи, наражають на ризик більшу частину наших активів у космічній сфері", - сказав Дікінсон.
"Російське вторгнення в Україну ще раз показало, що космос є спірною територією, яку потрібно захищати. До цієї ролі ми в Космічному командуванні США ставимося дуже серйозно".
Доповнення
Таємна китайська програма керується військовим крилом правлячої комуністичної партії, Народно-визвольною армією, що не дозволяє їй брати участь у Міжнародній космічній станції або брати участь у більшості форм співпраці з NASA.
Минулого тижня Пентагон опублікував щорічний звіт з безпеки Китаю, в якому попередив, що Пекін, ймовірно, наростить кількість ядерних боєголовок до 2035 року.