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США следят за космической деятельностью Китая относительно потенциальных рисков

США следят за космической деятельностью Китая относительно потенциальных рисков

Киев • УНН

 • 627712 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. США внимательно следят за деятельностью Китая, потенциально угрожающей американским активам в космосе, заявил в пятницу глава военного управления США в космосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Китай в 2003 году стал третьим государством, самостоятельно отправившим астронавта на орбиту после бывшего Советского Союза и США. С этого времени его программа неуклонно развивалась.

Цитата

"Пекин считает, что космос является очень важной частью не только их экономической глобальной среды, но и военной среды, поэтому мы продолжаем очень внимательно следить за тем, как они продолжают наращивать возможности", - заявил командующий Космическим командованием США генерал армии Джеймс Дикинсон.

"Китай продолжает наращивать возможности, которые, откровенно говоря, подвергают риску большую часть наших активов в космической сфере", - сказал Дикинсон.

"Российское вторжение в Украину еще раз показало, что космос является спорной территорией, которую нужно защищать. К этой роли мы в Космическом командовании США относимся очень серьезно".

Дополнение

Тайная китайская программа руководствуется военным крылом правящей коммунистической партии, Народно-освободительной армией, не позволяющей ей участвовать в Международной космической станции или участвовать в большинстве форм сотрудничества с NASA.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал ежегодный отчет по безопасности Китая, в котором предупредил, что Пекин, вероятно, нарастит количество ядерных боеголовок к 2035 году.

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