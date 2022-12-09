США следят за космической деятельностью Китая относительно потенциальных рисков

Китай в 2003 году стал третьим государством, самостоятельно отправившим астронавта на орбиту после бывшего Советского Союза и США. С этого времени его программа неуклонно развивалась.

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"Пекин считает, что космос является очень важной частью не только их экономической глобальной среды, но и военной среды, поэтому мы продолжаем очень внимательно следить за тем, как они продолжают наращивать возможности", - заявил командующий Космическим командованием США генерал армии Джеймс Дикинсон.

"Китай продолжает наращивать возможности, которые, откровенно говоря, подвергают риску большую часть наших активов в космической сфере", - сказал Дикинсон.

"Российское вторжение в Украину еще раз показало, что космос является спорной территорией, которую нужно защищать. К этой роли мы в Космическом командовании США относимся очень серьезно".

Дополнение

Тайная китайская программа руководствуется военным крылом правящей коммунистической партии, Народно-освободительной армией, не позволяющей ей участвовать в Международной космической станции или участвовать в большинстве форм сотрудничества с NASA.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал ежегодный отчет по безопасности Китая, в котором предупредил, что Пекин, вероятно, нарастит количество ядерных боеголовок к 2035 году.