США розглядають введення великих санкцій проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій, які можуть відрізати КНДР від глобальної фінансової системи, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що санкції стануть частиною посилення економічного і дипломатичного тиску, особливо щодо китайських банків і компаній, які ведуть справи з КНДР, а також посилення захисту США, Південної Кореї і Японії.
Очікується, що політичні рекомендації будуть представлені Дональду Трампу протягом найближчих тижнів, до можливої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на початку квітня.