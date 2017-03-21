США розглядають введення великих санкцій проти КНДР

Повідомляється, що санкції стануть частиною посилення економічного і дипломатичного тиску, особливо щодо китайських банків і компаній, які ведуть справи з КНДР, а також посилення захисту США, Південної Кореї і Японії.

Очікується, що політичні рекомендації будуть представлені Дональду Трампу протягом найближчих тижнів, до можливої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на початку квітня.