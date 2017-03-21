США рассматривают введение больших санкций против КНДР

Сообщается, что санкции станут частью усиления экономического и дипломатического давления, особенно в отношении китайских банков и компаний, которые ведут дела с КНДР, а также усилением защиты США, Южной Кореи и Японии.

Ожидается, что политические рекомендации будут представлены Дональду Трампу в течение ближайших недель, до возможной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в начале апреля.