США рассматривают введение больших санкций против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций, которые могут отрезать КНДР от глобальной финансовой системы, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что санкции станут частью усиления экономического и дипломатического давления, особенно в отношении китайских банков и компаний, которые ведут дела с КНДР, а также усилением защиты США, Южной Кореи и Японии.
Ожидается, что политические рекомендации будут представлены Дональду Трампу в течение ближайших недель, до возможной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в начале апреля.