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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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США розглядають санкції проти російської держкорпорації “Росатом” - ЗМІ

США розглядають санкції проти російської держкорпорації “Росатом” - ЗМІ

Київ • УНН

 • 98520 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У США розглядають санкції проти російської державної корпорації з атомної енергії “Росатом”, проте остаточне рішення ще не ухвалили. Про це пише агентство Reuters з посиланням на інформацію високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, інформує УНН.

Деталі

За словами чиновника, Білий дім консультується щодо потенційних наслідків через введення санкцій проти “Росатому”. Він додав, що “всі варіанти є на столі”.

Поки незрозуміло, що означатимуть будь-які потенційні санкції проти “Росатому” для американських атомних станцій та імпортерів палива, пишуть журналісти.

На сьогодні “Росатом” контролює виробництво урану в РФ та є важливим джерелом доходу для Москви.

Доповнення

Заборона президента США Джо Байдена на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля не включила заборону на імпорт урану для атомних електростанцій.

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