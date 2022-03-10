США розглядають санкції проти російської держкорпорації “Росатом” - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У США розглядають санкції проти російської державної корпорації з атомної енергії “Росатом”, проте остаточне рішення ще не ухвалили. Про це пише агентство Reuters з посиланням на інформацію високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, інформує УНН.
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За словами чиновника, Білий дім консультується щодо потенційних наслідків через введення санкцій проти “Росатому”. Він додав, що “всі варіанти є на столі”.
Поки незрозуміло, що означатимуть будь-які потенційні санкції проти “Росатому” для американських атомних станцій та імпортерів палива, пишуть журналісти.
На сьогодні “Росатом” контролює виробництво урану в РФ та є важливим джерелом доходу для Москви.
Доповнення
Заборона президента США Джо Байдена на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля не включила заборону на імпорт урану для атомних електростанцій.