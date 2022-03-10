США рассматривают санкции против российской госкорпорации "Росатом" - СМИ

Детали

По словам чиновника, Белый дом консультируется относительно потенциальных последствий из-за введения санкций против “Росатома”. Он добавил, что ”все варианты есть на столе".

Пока непонятно, что будут означать любые потенциальные санкции против “Росатома” для американских атомных станций и импортеров топлива, пишут журналисты.

На сегодня “Росатом" контролирует производство урана в РФ и является важным источником дохода для Москвы.

Дополнение

Запрет президента США Джо Байдена на импорт российской нефти, природного газа и угля не включил запрет на импорт урана для атомных электростанций.