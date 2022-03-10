США рассматривают санкции против российской госкорпорации "Росатом" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В США рассматривают санкции против российской государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, однако окончательное решение еще не приняли. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника администрации Байдена, информирует УНН.
Детали
По словам чиновника, Белый дом консультируется относительно потенциальных последствий из-за введения санкций против “Росатома”. Он добавил, что ”все варианты есть на столе".
Пока непонятно, что будут означать любые потенциальные санкции против “Росатома” для американских атомных станций и импортеров топлива, пишут журналисты.
На сегодня “Росатом" контролирует производство урана в РФ и является важным источником дохода для Москвы.
Дополнение
Запрет президента США Джо Байдена на импорт российской нефти, природного газа и угля не включил запрет на импорт урана для атомных электростанций.