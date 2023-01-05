БМП Bradley можуть увійти до наступного пакета допомоги США Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Джо Байден підтвердив журналістам, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні БМП Bradley. За словами американського високопоставленого чиновника, вони можуть увійти до наступного пакета військової допомоги, про який оголосять цього тижня, інформує УНН з посиланням на The Washington Post.
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Зазначається, що перша поставка західної мобільної бронетехніки є ще однією важливою віхою в ескалації постачання передового озброєння українським силам, включаючи важку артилерію та високоточні ракетні установки великої дальності. Це сталося через кілька тижнів після того, як адміністрація Байдена оголосила, що поставить Києву ЗРК Patriot для захисту від хвиль російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру країни.
Офіційні особи США заявили, що українським бійцям потрібно мати можливість проводити маневри загальновійськових засобів за допомогою бронетехніки. Це дозволить їм вступати в бій з ворогом і просуватися вперед під вогнем. Інший американський чиновник заявив, що на думку Вашингтона "в осяжному майбутньому будуть тривати бойові дії вздовж лінії фронту", і висловив сумнів, що бої сповільняться протягом зимових місяців.
Повідомляється, що наразі союзники організовують спеціальні військові навчання у Європі для українських бійців, щоб ті могли працювати зі специфічними системами озброєння. Досі вони відкидали Київ, стверджуючи, що західна бронетранспортерна техніка занадто складна з логістики, щоб бути корисною, пише WP.
Втім, адміністрація Байдена продовжує виключати надсилання бойових танків Abrams Україні, оскільки вони є важкими (55 тонн) і поглинають паливо з великою швидкістю, повідомили чиновники на умовах анонімності.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 січня розповів, що розпочалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot.