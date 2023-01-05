БМП Bradley можуть увійти до наступного пакета допомоги США Україні - ЗМІ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 37856 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 44560 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 63377 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 70878 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 81661 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 131131 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 65961 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 139210 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 101284 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67859 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 87264 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 72022 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 158929 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 82719 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 79692 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 37801 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 131082 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 159230 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 139181 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 252455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 79893 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 82918 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 39473 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 43073 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 57947 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

БМП Bradley можуть увійти до наступного пакета допомоги США Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 916461 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент США Джо Байден підтвердив журналістам, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні БМП Bradley. За словами американського високопоставленого чиновника, вони можуть увійти до наступного пакета військової допомоги, про який оголосять цього тижня, інформує УНН з посиланням на The Washington Post.

БМП Bradley можуть увійти до наступного пакета допомоги США Україні - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що перша поставка західної мобільної бронетехніки є ще однією важливою віхою в ескалації постачання передового озброєння українським силам, включаючи важку артилерію та високоточні ракетні установки великої дальності. Це сталося через кілька тижнів після того, як адміністрація Байдена оголосила, що поставить Києву ЗРК Patriot для захисту від хвиль російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру країни.

Офіційні особи США заявили, що українським бійцям потрібно мати можливість проводити маневри загальновійськових засобів за допомогою бронетехніки. Це дозволить їм вступати в бій з ворогом і просуватися вперед під вогнем. Інший американський чиновник заявив, що на думку Вашингтона "в осяжному майбутньому будуть тривати бойові дії вздовж лінії фронту", і висловив сумнів, що бої сповільняться протягом зимових місяців.

Повідомляється, що наразі союзники організовують спеціальні військові навчання у Європі для українських бійців, щоб ті могли працювати зі специфічними системами озброєння. Досі вони відкидали Київ, стверджуючи, що західна бронетранспортерна техніка занадто складна з логістики, щоб бути корисною, пише WP.

Втім, адміністрація Байдена продовжує виключати надсилання бойових танків Abrams Україні, оскільки вони є важкими (55 тонн) і поглинають паливо з великою швидкістю, повідомили чиновники на умовах анонімності.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 січня розповів, що розпочалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20